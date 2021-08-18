Один человек пострадал в аварии ГАЗели и «пятнадцатой» в Скопине

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В среду, 18 августа, в Скопине столкнулись ГАЗель и «пятнадцатая». В результате пострадал один мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Все произошло примерно в 09:55 возле дома №1 «б» по улице Высоковольтной. По предварительной информации, 38-летний житель Рязанской области за рулем «ГАЗ 330202» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль ВАЗ-2115. За рулем «пятнадцатой» находился 64-летний местный житель.

— В ДТП пострадал водитель ГАЗели. Его госпитализировали, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.