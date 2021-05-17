Один человек погиб в аварии «Лады Гранты» и грузовика в Спасском районе

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В воскресенье, 16 мая, в Спасском районе столкнулись легковушка и грузовик. В результате погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Все произошло примерно в 12:10 на 233-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 38-летний рязанец за рулем грузовика «ДАФ» не выбрал безопасную дистанцию и наехал на двигавшуюся в попутном направлении «Ладу Гранту». За рулем легковушки находился 51-летний житель Саратова.

— В результате 54-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте от полученных травм. Водителя автомобиля госпитализировали с травмами, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.