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Понедельник, 17 мая, 2021
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Один человек погиб в аварии «Лады Гранты» и грузовика в Спасском районе

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
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В воскресенье, 16 мая, в Спасском районе столкнулись легковушка и грузовик. В результате погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Все произошло примерно в 12:10 на 233-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 38-летний рязанец за рулем грузовика «ДАФ» не выбрал безопасную дистанцию и наехал на двигавшуюся в попутном направлении «Ладу Гранту». За рулем легковушки находился 51-летний житель Саратова. 

— В результате 54-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте от полученных травм. Водителя автомобиля госпитализировали с травмами, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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