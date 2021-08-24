Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Касимовском районе

В результате ДТП в Касимовском районе погиб человек, четверо получили травмы. Подробности сообщила пресс-служба рязанского УГИБДД.

Авария случилась в понедельник, 23 августа, в 18.15 на 33-м километре автодороги «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Севостьяново — Ардабьево — Дмитриево». 53-летний житель Касимова не справился с управлением автомобилем «KIA YD», оказался на обочине, где машина перевернулась.

На месте аварии скончалась 40-летняя пассажирка. Водитель и три пассажирки 46, 38 и 29 лет травмированы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются.