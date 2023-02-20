Одержав две разгромные победы, «зубры» вернули себе лидерство в дивизионе «ЦФО»

БК «РЯЗАНЬ» – «ВГАС» (Воронеж) – 119:71 (33:21, 32:11, 31:23, 23:16)

БК «Рязань»: Новоселов (14 + 11 передач), Гущин (26), Хамитов (14), Алексеев (14+ 10 подборов), Соколов (21 + 16 подборов) – старт, Ефремочкин (16), Найберт (10), Бойков (4).

«ВГАС»: Скуридин (13), Стодоля (13), Козьяков (2), Петров (0), Баранников (22) – старт, Кальницкий (0), Волокитин (0), Батищев (0), Дунаев (10), Медведев (11).

Судьи: Кутузова (Кинешма), Щекина (Курск).

18 февраля. Рязань. ДДТ.

Пока наша команда, согласно календарю, была вне игры, ее главный конкурент за первенство в дивизионе «ЦФО» БК «Брянск» за последнюю семидневку успел провести четыре календарных поединка и, одержав во всех победы, вырвался вперед в турнирной таблице. В очередных матчах с воронежской командой «ВГАС» «зубрам» предстояло вернуть утраченные позиции, с чем они прекрасно справились.



В трех четвертях хозяева набирали более тридцати очков, а в заключительной уже не особо рвались ставить рекорды, сохранив атакующий запал на повторный поединок. Трехзначный счет оформил Алексей Гущин, а итог встречи трехочковым броском подвел Глеб Ефремочкин – 119:71.



В этой встрече сразу три игрока нашей команды Михаил Соколов (21 балл + 16 подборов), Евгений Новоселов (14 очков + 11 передач) и Валерий Алексеев (14 очков + 10 подборов) оформили дабл-дабл.



БК «РЯЗАНЬ» – «ВГАС» (Воронеж) – 122:68 (32:15, 36:17, 32:22, 22:14)

БК «Рязань»: Новоселов (27 + 10 передач), Гущин (8), Алексеев (24+ 14 подборов), Хамитов (10), Соколов (22 + 13 подборов) – старт, Ефремочкин (17), Найберт (9), Бойков (5).

«ВГАС»: Скуридин (6), Медведев (14), Стодоля (11), Петров (5), Баранников (10) – старт, Кальницкий (2), Волокитин (0), Батищев (5), Козьяков (4), Дунаев (11).

Судьи: Кутузова (Кинешма), Щекина (Курск).

19 февраля. Рязань. ДДТ.



Чтобы второй раз подряд покорить гроссмейстерский рубеж БК «Рязань» оказалось достаточно получаса игрового времени – 100:49. Также как и в первой встрече «зубры» в трех четвертях набирали более тридцати очков (самой результативной оказалась вторая – 36), а в заключительной вновь позволили себе перевести дух.



Итог матча – 122:68. Самым результативным стал Евгений Новоселов (27 баллов), в его активе также 10 передач, что во второй игре подряд позволило ему оформить дабл-дабл, впрочем, также как и Валерию Алексееву (24 очка + 14 подборов) и Михаилу Соколову (22 очка + 13 подборов).



Следующие матчи баскетбольный клуб «Рязань» проведет через неделю, 25 и 26 февраля, в гостях против БК «ОрелГУ».