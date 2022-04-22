Очередной общегородской субботник пройдёт в Рязани 23 апреля

Очередной субботник в рамках месячнику по благоустройству и санитарной очистке города пройдёт 23 апреля. Он начнётся в 09.00 и завершится к 11.00, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Работы проведут во всех районах города. К ним присоединятся сотрудники муниципальных предприятий и предприятий иных форм собственности, сотрудники мэрии, неравнодушные жители города.
Рязанцев приглашают присоединиться к уборке по следующим адресам:
- улица Сельских Строителей от дома 1в до дома 5в;
- парк Советско-Польского братства по оружию;
- сквер 26-ти Бакинских Комиссаров;
- сквер Чернышевского;
- зелёная зона от Приокского путепровода до автосалонов на Московском шоссе;
- улица Новопавловская, дом 23/87;
- парк Морской Славы;
- мемориальный комплекс Скорбященского кладбища;
- сквер Юность (улица Островского, дом 16);
- хлебный сквер.
Участников субботника просят иметь при себе перчатки. Иной необходимый инвентарь представят сотрудники Дирекции благоустройства города.