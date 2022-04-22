Очередной общегородской субботник пройдёт в Рязани 23 апреля

Очередной субботник в рамках месячнику по благоустройству и санитарной очистке города пройдёт 23 апреля. Он начнётся в 09.00 и завершится к 11.00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Работы проведут во всех районах города. К ним присоединятся сотрудники муниципальных предприятий и предприятий иных форм собственности, сотрудники мэрии, неравнодушные жители города.

Рязанцев приглашают присоединиться к уборке по следующим адресам:

улица Сельских Строителей от дома 1в до дома 5в;

парк Советско-Польского братства по оружию;

сквер 26-ти Бакинских Комиссаров;

сквер Чернышевского;

зелёная зона от Приокского путепровода до автосалонов на Московском шоссе;

улица Новопавловская, дом 23/87;

парк Морской Славы;

мемориальный комплекс Скорбященского кладбища;

сквер Юность (улица Островского, дом 16);

хлебный сквер.

Участников субботника просят иметь при себе перчатки. Иной необходимый инвентарь представят сотрудники Дирекции благоустройства города.