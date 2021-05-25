Объём средств на счетах рязанцев растёт

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С января по март 2021 года жители Рязанской области разместили на депозитных счетах 168 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу для покупки жилья). Это на 4,1% больше, чем годом ранее. Более 92% вкладов — это вложения в российских рублях.

Также в Рязанской области увеличился объем средств населения на текущих счетах, к примеру, тех, которые используются для безналичных расчетов. На начало апреля 2021 года на них было размещено 43,5 млрд рублей.

Банковский вклад — это по-прежнему самый надежный способ сбережения средств. Доходность по этому продукту гарантирована, а средства застрахованы государством в размере до 1,4 млн рублей. А в ряде случаев, например, при получении наследства или продаже жилья, сумма страхового возмещения может составлять до 10 млн рублей, — поясняет заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Найти максимально подходящий финансовый продукт можно с помощью онлайн-сервиса «Маркетплейс». Это своеобразный финансовый супермаркет, позволяющий гражданам сравнить условия разных организаций на одной платформе в круглосуточном режиме. Платформы, аккумулирующие предложения банков и других финансовых организаций, находятся под контролем Банка России и должны состоять в реестре. По закону они обязаны защищать данные клиента, обеспечивать бесперебойную работу системы и гарантировать безопасность платежей.