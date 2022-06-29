Обвиняемый в похищении несовершеннолетней девочки в Рязанской области предстанет перед судом

Житель Скопина, обвиняемый в похищении 14-летней девочки, предстанет перед судом.

Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела против местного жителя 1979 г.р. Об этом сообщает областное СУ СКР.

Неоднократно судимого мужчину обвиняют в похищении 14-летней девочки и совершении в отношении неё насильственных действий сексуального характера.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

В октябре прошлого года в Ряжске мужчина напал на незнакомую девочку и совершил против неё насильственные действия сексуального характера. Затем, несмотря на сопротивление несовершеннолетней, обвиняемый поместил её в багажник своей машины. Пострадавшей удалось выбраться и сбежать. Родители девочки обратились в полицию.