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Среда, 29 июня, 2022

Обвиняемый в похищении несовершеннолетней девочки в Рязанской области предстанет перед судом

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Татьяна Проводина

Обвиняемый в похищении несовершеннолетней девочки в Рязанской области предстанет перед судом

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Житель Скопина, обвиняемый в похищении 14-летней девочки, предстанет перед судом.

Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела против местного жителя 1979 г.р. Об этом сообщает областное СУ СКР.

Неоднократно судимого мужчину обвиняют в похищении 14-летней девочки и совершении в отношении неё насильственных действий сексуального характера.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

В октябре прошлого года в Ряжске мужчина напал на незнакомую девочку и совершил против неё насильственные действия сексуального характера. Затем, несмотря на сопротивление несовершеннолетней, обвиняемый поместил её в багажник своей машины. Пострадавшей удалось выбраться и сбежать. Родители девочки обратились в полицию.

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