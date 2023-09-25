Обвиняемый в поджоге буквы Z в Белгороде пожаловался на пытки

Задержанный по подозрению в поджоге буквы Z в Белгороде 28-летний калининградец рассказал, что он подвергся пыткам, пишет «Бел.Ру».

Подобной информацией поделилась с журналистами его адвокат Евгения Суслова.

Подозреваемый утверждает, что неизвестные усадили его в иномарку и увезли. Во время поездки, как утверждается, парня примерно двухсот раз ударили электрошокером, пытали газовой горелкой и избивали.

Инцидент произошел 18 сентября на проспекте Ватутина. Вскоре полицейские задержали предполагаемого поджигателя буквы Z. Свою вину он не признает.