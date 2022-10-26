Среда, 26 октября, 2022
Татьяна Проводина

Обвиняемого в убийстве жителя Пронского района заключили под стражу

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Суд заключил под стражу 53-летнего жителя Пронского района, которого обвиняют в убийстве. Подробности приводит СУ СКР по Рязанской области.

Обвинение мужчине 1969 года рождения предъявил Михайловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области.

Ранее сообщалось, что 21 октября 2022 года во время пьяного конфликта подозреваемый нанёс 60-летнему мужчине удары ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.

Сейчас проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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