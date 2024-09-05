«Обслуживала чинуш в бане»: слова экс-мужа Пугачевой возмутили россиян

Россиян резко раскритиковали продюсера Евгения Болдина, попытавшего защитить бывшую жену Аллу Пугачеву, пишет МК.

По ее мнению, люди зря ополчились на певицу за ее слова о «рабах и холопах». Экс-супруг примадонны считает, что после завершения спецоперации артистку все простят, а все, что было, забудут.

Многие пользователи не согласились с его словами.

«Кому она нужна! Алка (Алла. – Прим. Ред.) обслуживала чинуш и цэковских (ЦК КПСС. – Прим. Ред.) сынков и внучат на дачах и в банях!» – написала россиянка.

Россияне отметили, что не смогут простить Пугачевой комментарий под постом Манижи, в котором она выразила сочувствие террористам, убившим людей в «Крокусе», после их жесткого задержания.