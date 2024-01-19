Общественники просят признать шоумена Гудкова иноагентом

Представители организации «Молодой десант» просят признать иноагентом шоумена Александра Гудкова, сообщает телеграм-канал MASH.

По данным источника, общественники направили сообщения в Следственный комитет и Минюст. Ведомства должны начать проверку.

Авторы обращения считают, что артист не должен продолжать зарабатывать в России. Они нашли в соцсетях Гудкова пост от 24 февраля 2022 года, в котором он пишет: «мне стыдно, что я родился в этот день».

Кроме того, Гудков делал заявления во время концерта в Латвии, а также собирал средства для украинских беженцев.

По некоторым данным, 18 января комик вернулся в Россию.