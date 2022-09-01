Обновлённая Екимовская средняя школа открыла свои двери 1 сентября

1 сентября после капитального ремонта открыла свои двери Екимовская средняя школа имени К. Г. Паустовского. Торжественная линейка в честь начала нового учебного года прошла в образовательном учреждении с участием почётных гостей – врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, министра образования и молодёжной политики Рязанской области Ольги Щетинкиной, главы Рязанского района Натальи Жунёвой.

– У вас впереди много новых, интересных и ярких событий, – заявил Павел Малков, обращаясь к школьникам. – Вас ждут победы в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, достижения в олимпиадах и проектной деятельности. Для этого есть всё возможности – школа в этом году обновилась, и теперь ученики могут осваивать новые предметы.

Здание школы было введено в эксплуатацию 40 лет назад и нуждалось в ремонте. Как рассказала директор Анастасия Писягина, удалось отремонтировать и утеплить фасад, обновить кровлю, классные кабинеты, входные группы, пищеблок и спортивный зал. Работу подрядчика оценили положительно – сдать объект удалось в срок и без нареканий. Капремонт проводился в рамках программы «Развитие образования», на него направлено 40,5 млн руб. Также закуплено оборудование на 4 млн руб.

Одно из новшеств – в сентябре в школе начинает работу «Точка роста». В «Точке роста» учащиеся будут осваивать естественно-научные дисциплины, изучать робототехнику.

Школа рассчитана на 180 мест, сейчас в ней обучаются дети из различных населённых пунктов Екимовского сельского поселения. До образовательного учреждения 54 ребёнка доставляют на автобусе в три рейса. Также в этом году в Екимовской средней школе – большой набор в первый класс, образовательное учреждение открыло свои двери для 16 первоклассников.