Школьницу, труп которой обнаружен в ручье в Тихвине Ленинградской области, ранее изнасиловал дядя, сообщает РЕН ТВ.

Тревогу после пропажи дочери забила мать девятиклассницы. Женщина обратилась в полицию, когда 16-летняя дочь не вернулась домой. Труп девочки обнаружили в ручье, рядом нашли две бутылки из-под пива, следы обуви, рюкзак, телефон.

15 апреля женщина обвинила своего 19-летнего брата в изнасиловании племянницы. О случившемся женщина узнал из переписки с друзьями и дядей в телефоне дочери. По словам матери, её родственник издевался над девочкой с мая по декабрь 2022 года.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По данным Следственного комитета, труп обнаружили 13 апреля в водах Улитова Ручья под железнодорожным мостом в городе Тихвин Ленинградской области. На теле имелись признаки утопления.