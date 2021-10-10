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Воскресенье, 10 октября, 2021
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Обнародованы результаты поисков бесследно пропавшей Елены Логуновой

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Обнародованы результаты поисков бесследно пропавшей Елены Логуновой

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Детектив Екатерина Шумякина рассказала о результатах масштабных поисков бесследно пропавшей рязанки Елены Логуновой. Добровольцы вместе с матерью Елены Натальей Кошелевой в субботу, 9 октября, обследовали территорию в районе Сысоевского кладбища.

Как сообщает ya62, во второй половине дня улик обнаружено не было. В первой половине дня внимание поисковиков привлекли автомобильное крыло с надписью «в овраге лежит труп», джинсы и могила с неприятным запахом.

Шумякина заявила, что в ближайшее время поиски Логуновой продолжатся в других местах Рязани, важных для расследования.

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