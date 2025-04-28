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Старец Зосима, кадр из передачи "Новые русские сенсации" телеканала НТВ
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Обнародовано предсмертное пророчество донбасского старца Зосимы об СВО, победе и возрождении Руси Святой

Валерия Мединская

Старец Зосима, основавший на Донбассе Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь практически на пустом месте, обладал даром предвидения. Ещё два десятилетия назад он предрек масштабную войну и разрушение святынь Киево-Печерской лавры. Но когда же, согласно его предсказаниям, наступит победа России? Какие последние пророчества он оставил перед своей кончиной? Об этом рассказали журналисты НТВ в передаче «Новые русские сенсации».

Праведный старец, особо почитаемый в Донбассе, ещё в начале 2000-х годов предрекал кровавую междоусобицу на украинской земле. Тогда его слова казались немыслимыми, но время доказало прозорливость священнослужителя. Сегодня киевские власти видят в Зосиме-чудотворце угрозу, ведь его духовное наследие вдохновляет защитников Русского мира. Борющиеся с истинной правдой киевские правители пытаются стереть память о пророке — запрещают его книги и покушаются на основанную им обитель.

Обнародовано предсмертное пророчество донбасского старца Зосимы об СВО, победе и возрождении Руси Святой Легендарный монах, прославившийся даром предвидения, предсказал нынешние события, развернувшиеся на Донбассе.
Старец Зосима, кадр из передачи «Новые русские сенсации» телеканала НТВ

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, духовный оплот Донбасса, весной 2022 года подвергся атакам украинских националистов. К июлю большинство насельников и мирных жителей, искавших спасения в монастырских стенах, были вынуждены покинуть его. Лишь самые стойкие остались, чтобы исполнить завет отца Зосимы — хранить святыню любой ценой. Их мужество было вознаграждено: российские войска освободили эти земли, как и предсказывал старец. Тем самым давние пророчества монаха воплотились в жизнь. Он говорил: Мы — победители! Слава Богу, что эту мразь нечестивую, этот сатанинский фашизм от нас отошёл.

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Между тем последователи кровавого киевского режима под предлогом инвентаризации святынь ворвались в древние пещеры Лавры. Происходит ровно то, что и предсказал донбасский старец. А дело было так: перед своей блаженной кончиной провидец оставил пасхальное послание. В мае 2002 года, в день Светлого Христова Воскресения, он открыл то, что должно было свершиться через десятилетия. Его слова — это не просто предупреждение, но и духовный ориентир для всех, кто хранит веру в непростые времена.

— Чтоб возрождалось у нас не какая-то безликая Украина, а Киевская Русь возрождалась! Русь Святая! Вот наш патриотизм Руси Святой, — завещал старец.

Обнародовано предсмертное пророчество донбасского старца Зосимы об СВО, победе и возрождении Руси Святой Легендарный монах, прославившийся даром предвидения, предсказал нынешние события, развернувшиеся на Донбассе.
Старец Зосима, кадр из передачи «Новые русские сенсации» телеканала НТВ

В мае 2002 года, в великий День Победы, старец Зосима вознёс особую молитву о будущем торжестве русского воинства над тёмными силами. Провидя грядущие испытания, подвижник предрекал, что Истинная битва развернется не только на земле — главное сражение произойдёт в человеческих сердцах. Эти слова, сказанные за два десятилетия до нынешних событий, сегодня обретают новый, пророческий смысл.

— Вот об этом и молимся мы и будем молиться — чтобы Великая Русь возродилась, чтобы дети не были разделенными врагами будущему друг другу, чтобы мы все были Единой Святой Русью! А бандеровская идеология, как фашизм, да исчезли с лица Украины! Чтоб и близко не было этого национализма черного, чтобы ненависти этой не было! — говорил он.

Перед своим уходом в мир иной старец Зосима обратился к жителям Васильевки и Никольского с важным наставлением: По его завету, после того как бандеровцы совершат свои кощунства, его последователи должны всё восстановить. Он советовал не ждать помощи от Америки, ибо она не станет наставлять, а лишь погубит. Монах призывал воспитывать себя, самим заботиться о себе и кормить себя.

Обнародовано предсмертное пророчество донбасского старца Зосимы об СВО, победе и возрождении Руси Святой Легендарный монах, прославившийся даром предвидения, предсказал нынешние события, развернувшиеся на Донбассе.
Старец Зосима, кадр из передачи «Новые русские сенсации» телеканала НТВ

29 августа 2002 года прозорливец отошёл ко Господу, оставив духовное завещание, которое сегодня с особым вниманием изучают его последователи:

— Живите не идеологией и не языком Шевченко. Живите языком Пушкина, Лескова, Шмелева. Не ошибетесь. И другим наказывайте. Сим духовное завещание оставляю. Вновь дьявол разыгрывает спектакль в церкви. Эти лжепрезиденты и всякая нечисть восстают на веру православную. Но дьявол хочет мученической крови. И она прольется неминуемо в недалеком будущем. Русь наша была единая — была, есть и будет единой! Это для политиков она разделена на незалежности, а для нас земля русская — святая, единая! Была, есть и будет до скончания века! Русь Святая, вставай! Верю, что мы победим! С нами Бог! Никакие силы ада не смогут одолеть и победить нас!

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