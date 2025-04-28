Старец Зосима, основавший на Донбассе Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь практически на пустом месте, обладал даром предвидения. Ещё два десятилетия назад он предрек масштабную войну и разрушение святынь Киево-Печерской лавры. Но когда же, согласно его предсказаниям, наступит победа России? Какие последние пророчества он оставил перед своей кончиной? Об этом рассказали журналисты НТВ в передаче «Новые русские сенсации».

Праведный старец, особо почитаемый в Донбассе, ещё в начале 2000-х годов предрекал кровавую междоусобицу на украинской земле. Тогда его слова казались немыслимыми, но время доказало прозорливость священнослужителя. Сегодня киевские власти видят в Зосиме-чудотворце угрозу, ведь его духовное наследие вдохновляет защитников Русского мира. Борющиеся с истинной правдой киевские правители пытаются стереть память о пророке — запрещают его книги и покушаются на основанную им обитель.

Старец Зосима, кадр из передачи «Новые русские сенсации» телеканала НТВ

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, духовный оплот Донбасса, весной 2022 года подвергся атакам украинских националистов. К июлю большинство насельников и мирных жителей, искавших спасения в монастырских стенах, были вынуждены покинуть его. Лишь самые стойкие остались, чтобы исполнить завет отца Зосимы — хранить святыню любой ценой. Их мужество было вознаграждено: российские войска освободили эти земли, как и предсказывал старец. Тем самым давние пророчества монаха воплотились в жизнь. Он говорил: Мы — победители! Слава Богу, что эту мразь нечестивую, этот сатанинский фашизм от нас отошёл.

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Между тем последователи кровавого киевского режима под предлогом инвентаризации святынь ворвались в древние пещеры Лавры. Происходит ровно то, что и предсказал донбасский старец. А дело было так: перед своей блаженной кончиной провидец оставил пасхальное послание. В мае 2002 года, в день Светлого Христова Воскресения, он открыл то, что должно было свершиться через десятилетия. Его слова — это не просто предупреждение, но и духовный ориентир для всех, кто хранит веру в непростые времена.

— Чтоб возрождалось у нас не какая-то безликая Украина, а Киевская Русь возрождалась! Русь Святая! Вот наш патриотизм Руси Святой, — завещал старец.

Старец Зосима, кадр из передачи «Новые русские сенсации» телеканала НТВ

В мае 2002 года, в великий День Победы, старец Зосима вознёс особую молитву о будущем торжестве русского воинства над тёмными силами. Провидя грядущие испытания, подвижник предрекал, что Истинная битва развернется не только на земле — главное сражение произойдёт в человеческих сердцах. Эти слова, сказанные за два десятилетия до нынешних событий, сегодня обретают новый, пророческий смысл.

— Вот об этом и молимся мы и будем молиться — чтобы Великая Русь возродилась, чтобы дети не были разделенными врагами будущему друг другу, чтобы мы все были Единой Святой Русью! А бандеровская идеология, как фашизм, да исчезли с лица Украины! Чтоб и близко не было этого национализма черного, чтобы ненависти этой не было! — говорил он.

Перед своим уходом в мир иной старец Зосима обратился к жителям Васильевки и Никольского с важным наставлением: По его завету, после того как бандеровцы совершат свои кощунства, его последователи должны всё восстановить. Он советовал не ждать помощи от Америки, ибо она не станет наставлять, а лишь погубит. Монах призывал воспитывать себя, самим заботиться о себе и кормить себя.

Старец Зосима, кадр из передачи «Новые русские сенсации» телеканала НТВ

29 августа 2002 года прозорливец отошёл ко Господу, оставив духовное завещание, которое сегодня с особым вниманием изучают его последователи: