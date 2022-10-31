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Обнародована программа мероприятий ко Дню народного единства в Рязани

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4 ноября в России отмечают День народного единства. В рязанских учреждениях культуры пройдут разнообразные тематические мероприятия, посвященные праздничной дате. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В 12.00 в Муниципальном культурном центре состоится выставка советских фотохудожников «Под одним небом», мастер-класс по народным танцам и концертная программа (6+);

В 14.00 в КДЦ «Октябрь» рязанцев ждет кинопоказ исторического фильма «1612» (12+);

В 16.00 во Дворце культуры «Приокский» пройдет концерт «Единством мы сильны» (6+);

В 17.00 в Рязанском музее путешественников будет организована культурная программа «Отечеству на пользу» (6+);

В 18.00 в Музейно-выставочном центре «Фотодом» состоится обзорная экскурсия по выставке «Мост» (12+).

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