«Обидно за ребят»: жена ярославца пожаловалась на отсутствие помощи для мобилизованных

Жена уроженца Переславского района пожаловались, что ее муж и другие мобилизованные не получают должной помощи с обмундированием, пишет 76.RU.

Ее муж сейчас находится в учебной части в Ярославле. По его словам, военнослужащим до сих пор ничего не выдали.

«Так обидно за переславских ребят. Другим — и из Углича, и из Рыбинска — дали все необходимое. А мы что же?» — рассказала его супруга.

Женщин отметила, что закупала для мужа все сама: обувь, одежду, рюкзак, медикаменты. В итоге ей даже пришлось залезть в долги.

«На это ушло около 70 тысяч, и это еще не все», – отметила она.

При этом в Переславле-Залесском волонтеры активно собирают помощь для мобилизованных. В администрации пояснили, что в городе организованы сразу несколько пунктов по сбору помощи, которую отдают всем мобилизованным, вне зависимости от того, откуда они родом.

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