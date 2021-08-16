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Понедельник, 16 августа, 2021
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Обгоревшие трупы женщины и ребёнка нашли в лесу

7info
Обгоревшие трупы женщины и ребёнка нашли в лесу
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В лесу на 63 км железной дороги Санкт-Петербург — Выборг нашли два обгоревших трупа. Следователи считают, что погиби женщина и маленький ребёнок, сообщает СУ СК РФ п Ленинградской области.

Уголовное дело возбудили по п. «а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Расследование находится на контроле руководителя следственного управления.

Лайф со ссылкой на источник, сообщает, что погибших могли задушить. На шее ребёнка нашли провод. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили зажигалку и крышку от канистры.

СМИ сообщает, что погибшему ребёнку около пяти лет.

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