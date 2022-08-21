Объем сбережений рязанцев в ВТБ превысил 21,5 млрд рублей

По итогам первого полугодия общий ресурсный портфель банка ВТБ в Рязанской области составил 21,5 млрд рублей. Объем депозитов физлиц с января по июнь 2022 года составил 17,1 млрд рублей. По сравнению с началом года показатель вырос на 15%. Также 4,4 млрд рублей рязанцы хранят в инвестиционных продуктах банка.

Продолжающийся процесс снижения ключевой ставки, выстроенный ЦБ для оздоровления экономики, влечет за собой и снижение доходности вкладов и накопительных счетов. Однако ВТБ отметил сохранение постоянного спроса жителей Рязанской области на классические сберегательные инструменты.

«Стабилизация экономической ситуации и связанное с ней возвращение ставок по вкладам и накопительным счетам к уровню начала года ограничили резкий рост активности жителей по сберегательным продуктам. Однако определенно не отменили его полностью. Наши клиенты продолжают выбирать варианты сохранения и наращивания накоплений, и ВТБ предоставляет широкий спектр возможностей для этих целей. Сегодня акцент сместился на рублевые вклады длительностью в 6-12 месяцев – они являются наиболее доходным инструментом размещения средств в банке», – отметила Лариса Прокопова, управляющий ВТБ в Рязанской области.

В первом полугодии 2022 года розничные клиенты открыли в ВТБ 1,8 млн новых рублевых депозитов и 2,8 млн накопительных счетов – в три раза больше, чем год назад. Всего с начала года жители страны разместили 1,5 трлн рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ. Общий портфель рублевых сбережений физлиц банка вырос на 550 млрд рублей, а количество вкладчиков увеличилось на 17%.