ОАО «РЖД» пополнило рязанский областной бюджет более чем на 866 млн рублей в 2022 году

Бюджет Рязанской области в прошлом году пополнился налоговыми отчислениями ОАО «РЖД» на сумму 866,4 млн рублей. Это на 1% превысило показатель 2021 года.

Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» – входит в число крупнейших налогоплательщиков в Рязанской области и выполняет свои налоговые обязательства, способствуя динамичному развитию инфраструктуры и транспортной системы региона в целом, а также удовлетворению потребностей жителей и промышленного сектора экономики Рязанской области в железнодорожных перевозках.