О жизни сиамских близнецов Майи и Лии из Рязани рассказали корреспонденты АиФ

Сейчас близнецы Майя и Лия живут и радуются жизни. Они и не помнят, что 8 лет назад были буквально привязаны друг к другу. Историю жизни сиамских близнецов и их мамы Юлии рассказали корреспонденты АиФ.

Юлии Бирюковой было 11 лет, когда она вместе с семьей переехала в Старожиловский район из Казахстана. Девочка стала интересоваться духовной жизнью. После школы она ушла в монастырь, где прожила три года. А потом у родителей случилось горе – сгорел дом. Чтобы помочь родным, Юлия вернулась в мир, где встретила своего будущего мужа Юрия.

Девушке было 20 лет, когда они поженились. В браке родилось пять детей: Надежда, Арина, Екатерина, Михаил, Юлия. Дети рождались с разницей в 1-3 года. Юлия вспоминает, что жилось им трудно: деревенский дом, вода в колодце, коммунальные неустроенности, вечные перебои с деньгами и жилищный вопрос — большая семья постоянно скиталась по съемным домам и квартирам.

Когда Юлия забеременела в шестой раз, она узнала о романе мужа на стороне. Родив Серафиму, Юлия уехала из Старожилова, сбежав таким образом от «сочувствующих», ведь их семья после развода была под постоянным прицелом и ее активно обсуждали «на все лады».

В 36 лет Юлия вышла замуж второй раз. Но семейная жизнь с Александром также не сложилась: муж начал пить и поднимать руку на жену и детей. Юлия ушла от Александра, будучи беременной двойней.

На 13-й неделе УЗИ показало, что у Юлии сиамские близнецы. Врачи в Рязани и Москве уговаривали женщину прервать беременность, так как не могли дать гарантию, что дети выживут. Но верующая Юлия не могла пойти на такой шаг.

Близнецы Майя и Лия появились на свет 9 сентября 2016 года. У них были сросшиеся животы и печень. Операцию по разделению девочек проводили врачи НИИ им. В.И. Кулакова. Она прошла успешно, и маму с детьми выписали домой.

Однако впереди предстояло длительное восстановление. У детей была нарушена микрофлора кишечника, а у Майи ко всему прочему обнаружили и порок сердца. Старшие дочери Юлии жили в то время при монастыре, а со всеми тяготами ей помогал справлять единственный сын Миша. Он помогал укладывать младших сестер, кормил их, вставал по ночам, чтобы мама могла отдохнуть.

Сейчас Майя и Лия подросли, повзрослели, учатся в музыкальной школе, радуются жизни и не помнят, что им пришлось пережить.