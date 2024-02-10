О ветхом погосте замолвите слово: в Рязани возводятся новые кладбища, но про благоустройство старых чиновники вспоминают нечасто

На территории областного центра собираются достроить очередное кладбище. Деньги на это выделяются приличные. В начале февраля на официальном портале госзакупок была обнародована информация о тендере на возведение в Рязани второй очереди Преображенского кладбища. Стартовая цена контракта – 37,7 миллиона рублей.

Покой усопшим, комфорт живым

Новый погост, что расположится рядом с кладбищем «Богородское 2» в районе Южного промузла, рассчитан на 5050 захоронений. Общая площадь участка 9,65 гектара, то есть около 100 тысяч квадратных метров. Судя по техническому заданию, кладбище должно быть качественно благоустроено. Будущему подрядчику предстоит проложить дорожки между участками, высадить деревья и кустарники, построить административное здание и трансформаторную подстанцию, оборудовать освещения и площадки для отдыха со скамейками. парковку для 23 автомобилей, бункеры для мусора общественный туалет. Работы должны быть закончены до 31 октября 2024 года.

Сейчас, когда подрядчик еще не определен, трудно судить, успеет ли победитель тендера выполнить все условия контракта к обозначенному сроку.

Скорбный дефицит

Даже если все пройдет гладко, новое кладбище даже вместе с проектируемым в этом же районе Успенским, ненадолго решит проблему с потенциальной нехваткой мест для захоронения на территории Рязани. По данным мэрии, в городе ежегодно осуществляется 5500-6000 погребений. При условии, если два новых погоста имеют общую емкость около 10 тысяч захоронений, а часть умерших находит последнее пристанище на других рязанских кладбищах, (в большинстве случаев речь идет о дозахоронении усопших в могилы родственников), уже через два-три года встанет вопрос о строительстве нового погребального комплекса. При дефиците свободных участков найти землю под эти цели непросто.

Как альтернативный вариант, еще в начале нулевых годов на уровне городской администрации рассматривался вопрос о строительстве крематория. Но здесь есть несколько серьезных «но». Такой объект стоит дороже, чем возведение нового кладбища, во-вторых, кремация в нашем регионе не так популярна ,чтобы ощущалась острая необходимость в создании такого учреждения. Заведения аналогичного профиля в Москве, Туле и Балашихе сейчас спокойно справляются с потребностями нескольких регионов.

Власти, скорее всего, найдут выход, например, расширив черту города в том числе и для резервирования земель под новые кладбища. Впрочем, говоря о благоустройстве строящихся погостов, чиновники не всегда уделяют внимание ухоженности и удобству существующих кладбищ. В одной только Рязани их насчитывается 18, а в районах области более 100.

Довольно часто на этих небольших погостах отсутствуют не только парковки, бункеры для мусора и туалеты, но и приличные подъездные пути. Руководителям ведомств, отвечающих за создание комфортной инфраструктуры в городах и селах, не стоит забывать о том, что качественно обустроенное кладбище — один из значимых ее атрибутов и важное слагаемое цивилизованности любого общества.