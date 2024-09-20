Пятница, 20 сентября, 2024

О состоянии одной из котельных города рассказал глава администрации Рязани Виталий Артемов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел личный прием граждан 19 сентября. Он ответил на вопрос местной жительницы о подготовке к отопительному сезону котельной, которая обслуживает дом 11/19 по улице Пугачева.

Артемов отметил, что каждый год в этой котельной проводится плановый профилактический ремонт. Оборудование здесь поддерживается в технически исправном состоянии.

Сейчас котельная уже готова к новому отопительному сезону, здесь провели необходимые работы. Глава администрации на ближайшем объезде по городу лично проверит готовность котельной.

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