О состоянии одной из котельных города рассказал глава администрации Рязани Виталий Артемов

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел личный прием граждан 19 сентября. Он ответил на вопрос местной жительницы о подготовке к отопительному сезону котельной, которая обслуживает дом 11/19 по улице Пугачева.

Артемов отметил, что каждый год в этой котельной проводится плановый профилактический ремонт. Оборудование здесь поддерживается в технически исправном состоянии.

Сейчас котельная уже готова к новому отопительному сезону, здесь провели необходимые работы. Глава администрации на ближайшем объезде по городу лично проверит готовность котельной.