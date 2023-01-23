О любви к Рязани

Творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Татьяны Бочаровой прошел 22 января в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина.

Продолжение поэмы о князьях рязанских «И непобедимы будете» прочли со сцены поэты, члены Союза писателей России: Валерий Хлыстов, Марина Цветкова, Константин Паскаль, Нурислан Ибрагимов, артистка ансамбля «Радуница» Анастасия Паскаль, артист театра «Переход» Никита Канаев и сама автор Татьяна Бочарова.

Все в этот вечер было посвящено Рязани, и все было спето и прочитано с любовью к нашей малой родине. Песни на стихи Татьяны Бочаровой написали известные композиторы Александр Ермаков и Юрий Ананьев, и оба исполнили их под баян.

Поэт Нурислан Ибрагимов посвятил героини вечера свои песни, а коллеги Татьяны по ее врачебной деятельности тоже не отставали от профессионалов: врач Марина Симакова спела романс, профессор РМУ Анатолий Соловьев и его сын Андрей Соловьев пели под гитару, позвав в аккомпаниаторы известного барда Рязани Евгения Сапфирова.

Душевные стихи Татьяны Бочаровой переплелись с музыкальными темами рязанских композиторов, и весь зал был готов подпевать этим искренним мотивам. Зрители, которые пришли на творческий вечер поэта Татьяны Бочаровой пожелали больше видеть афиш с поэтическими встречами, потому что у поэтов Рязани в творчестве много любви, а любви слишком не бывает, ее всегда кому-то не хватает.