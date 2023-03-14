Нумеролог Джули По: прогноз мировых событий на апрель

В недавнем своём стриме на YouTube-канале российский нумеролог Джули По озвучила свой прогноз на второй весенний месяц, который готовит нам не самые приятные сюрпризы.

Джули призналась: в апреле этого года нумерологические расчёты дают неоднозначные результаты, как в бытовом контексте, так и в контексте мировых политических событий. Если для российских граждан всё будет более или менее комфортно, то сценарий глобальных мировых событий прямо противоположный, даже отрицательный.

– Февраль был достаточно агрессивным и сложным. Мы говорили о высокой вероятности масштабной гибели людей и видели это через катаклизмы. Март в этом смысле был более спокойный, однако, конфликты обострялись. В апреле же возникает ощущение какой-то чрезмерной глобализации, — говорит футуролог Джули По.

Будут наблюдаться тенденции сразу нескольких событий. Во-первых, просто катастрофическое усиление сейсмоактивности по всей планете. Как следствие, нарастающая угроза цунами.

Кроме того, в третьем месяце весны вероятны экологические катастрофы. Чаще всего вода, как стихия, будет являться потенциальной угрозой.

– Плюс, когда делали прогноз по СВО, я называла два месяца, которые будут опасны с точки зрения применения тяжёлого вооружения и отравляющих веществ – это апрель и август, — напоминает Джули По.

И третья тенденция апреля, о которой нумеролог рассказала в прямом эфире, – это изменения в экономической сфере.

– Возможно усиление санкций. Но для России это не так опасно, как, скажем, для стран-союзниц — Белоруссии, Китая, Ирана. Поэтому санкционное давление на наших союзников будет возрастать до абсурдного апогея, — прогнозирует Джули.

Не стоит забывать, что в апреле будет наблюдаться тенденция обострения военно-политических конфликтов не только между Россией и Украиной. Политические разногласия затронут Китай, Тайвань и США; Северную и Южную Кореи; Иран и Израиль; Армению и Азербайджан; Румынию и Молдавию; Польшу и Белоруссию, а также Польшу и Россию.

Будьте в курсе разворачивающихся мировых событий, следите за прогнозами российского нумеролога и футуролога Джули По. Смотрите запись прямого эфира от 8 марта 2023 года на YouTube-канале «Нумеролог Джули По».

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