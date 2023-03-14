Нумеролог Джули По: прогноз мировых событий на апрель

В недавнем своём стриме на YouTube-канале российский нумеролог Джули По озвучила свой прогноз на второй весенний месяц, который готовит нам не самые приятные сюрпризы.
Джули призналась: в апреле этого года нумерологические расчёты дают неоднозначные результаты, как в бытовом контексте, так и в контексте мировых политических событий. Если для российских граждан всё будет более или менее комфортно, то сценарий глобальных мировых событий прямо противоположный, даже отрицательный.
Будут наблюдаться тенденции сразу нескольких событий. Во-первых, просто катастрофическое усиление сейсмоактивности по всей планете. Как следствие, нарастающая угроза цунами.
Кроме того, в третьем месяце весны вероятны экологические катастрофы. Чаще всего вода, как стихия, будет являться потенциальной угрозой.
И третья тенденция апреля, о которой нумеролог рассказала в прямом эфире, – это изменения в экономической сфере.
Не стоит забывать, что в апреле будет наблюдаться тенденция обострения военно-политических конфликтов не только между Россией и Украиной. Политические разногласия затронут Китай, Тайвань и США; Северную и Южную Кореи; Иран и Израиль; Армению и Азербайджан; Румынию и Молдавию; Польшу и Белоруссию, а также Польшу и Россию.
Будьте в курсе разворачивающихся мировых событий, следите за прогнозами российского нумеролога и футуролога Джули По. Смотрите запись прямого эфира от 8 марта 2023 года на YouTube-канале «Нумеролог Джули По».
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