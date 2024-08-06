НТВ завершил съёмки четвёртого сезона сериала «Лихач» с Никитой Панфиловым

Завершились съёмки четвёртого сезона приключенческого детектива «Лихач» (16+) с Никитой Панфиловым в главной роли. В продолжении истории харизматичный байкер, он же полковник полиции Сергей Сотников, и его коллеги снова возьмутся за расследования запутанных преступлений на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба НТВ.

В новом сезоне Сергей Сотников (Никита Панфилов) начнёт жизнь с чистого листа, уволившись с поста начальника уголовного розыска города Сочи. Но его любовь к гонкам и лихой езде останется неизменной: он участвует в заездах на мотоциклах по горным трассам и проводит время в известном байкерском баре «Бензобак». Однажды Лихач становится случайным участником событий, повлекших за собой сложное и увлекательное расследование: история начнётся с загадочной смерти давней знакомой Сотникова и будет длиться на протяжении всего сезона.

Никита Панфилов, исполнитель роли Сергея Сотникова: «Я думаю, четвёртый сезон будет интересен не историями Лихача, а историями людей вокруг него. Это довольно необычно. Мой персонаж всем вокруг помогает – дочке, отцу, бывшему коллеге Кубатко. В этом сезоне проблемы есть у всех, кроме самого Лихача. Но несмотря на то, что история получилась довольно размеренной, не обошлось без классических экшен-сцен: будут и драки, и погони, и мотоциклы, конечно».

Лихачу придётся снова вернуться в свой старый отдел, но уже на должность рядового оперуполномоченного. Сотников вновь с удовольствием окунается в расследование преступлений, происходящих в Сочи и области. Ему, как детективу, пусть теперь и рядовому, нет равных, особенно когда нужно вычислить заезжих преступников – гастролёров, донимающих жителей Сочи. Лихачу и его коллегам придётся охотиться на вороватую мартышку – питомицу фотографа, ловить убийцу сочинского ресторатора, расследовать хитроумное преступление, задуманное участниками кулинарного конкурса и многое другое.

Фото: PR НТВ

Олег Ларин, режиссёр-постановщик: «Мне нравится история, которую мы рассказываем зрителю в четвёртом сезоне. Вызов, с которым столкнётся наш герой, неожиданный и очень драматичный. Лихач, который привык решать всё самостоятельно, отдавать приказы, на протяжении всего сезона вынужден подчиняться. Работа рядовым опером станет для Сотникова мощным психологическим испытанием. В четвёртом сезоне вокруг Лихача развернутся загадочные события – гибель старой знакомой, авария, в которую попадает отец, смертельная опасность, нависшая над его дочерью Алисой, – всё это потребует от нашего героя пересмотреть взгляды на жизнь. В этом сезоне к нашей команде присоединился известный певец и актёр Денис Клявер, которому предстоит исполнить роль своеобразного антагониста главного героя. Разумеется, вместе с Денисом в проект пришли новая музыка и песни. На мой взгляд, одна из песен, вошедших в саундтрек – потенциальный хит. В нашей истории, как всегда, будет много моря, солнца, красивых девушек. В ней будет много юмора, но и опасностей, с которыми сталкиваются наши герои, будут по-прежнему нести в себе смертельную угрозу. Одно могу сказать точно: новое возвращение Лихача на экраны никого из зрителей не оставит равнодушным!»

Съёмки картины прошли в Санкт-Петербурге и Сочи.