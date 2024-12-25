В субботу, 28 декабря, в эфире телеканала НТВ состоится премьера специального выпуска шоу «Звёзды» — «Камызяки. Новогодний концерт» (16+), производством которого занималась Medium Quality Production. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Один из самых популярных юмористических коллективов страны покажет новые номера с необычными гостями, расскажет интересные истории из жизни семьи Магрипы Харипулавны и поздравят всех с наступающим Новым годом.

«Камызяки» — команда КВН, сформированная в 2009 году в городе Камызяк Астраханской области. Коллектив буквально с первого появления на сцене завоевал любовь зрителей благодаря искромётным шуткам и отличным номерам. Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов уже много лет составляют ядро «Камызяк», поэтому уже в эту субботу они выйдут на сцену шоу «Звёзды» и вместе с остальными участниками коллектива выступят с увлекательными и смешными номерами.

Напомним, что некоторых участников «Камызяк» также можно будет увидеть в специальном выпуске шоу «Звёзды» — «Звёзды. Новогодний кубок», который выйдет в эфир НТВ 30 декабря в 21.00. Денис Дорохов попытается отстоять звание самой смешной звезды России, а Азамат Мусагалиев станет ведущим шоу и вместе с командой «Астана» также поборется за Новогодний кубок. В юмористическом батле-реванше примут участие и другие звёзды из первого сезона шоу: Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Мигель, Джиган и Марина Федункив.