НТВ покажет специальный выпуск шоу «Маска», посвящённый Диме Билану

В воскресенье, 2 февраля, телеканал НТВ покажет специальный выпуск шоу «Маска» (16+), посвящённый Диме Билану, победителю четвёртого сезона проекта.

В преддверии шестого сезона главного шоу страны Дима Билан, который скрывался под маской трогательного Мамонтёнка, примерит на себя роль председателя жюри. Ему предстоит разгадать, кто из его коллег по сцене, а также актёров, блогеров, ведущих или спортсменов, скрывается под масками Медвежонка, Инопланетного Гостя, Зевса, Такси, Кота-Рокера и Планеты Земля, которые в этот вечер выйдут на сцену с хитами «Это была любовь», «Я просто люблю тебя», «Молния», «Невозможное возможно» и другими. Вновь на сцену «Маски» выйдет Анубис из третьего сезона, чтобы исполнить свою версию песни «Не молчи». Сам Дима Билан также не останется в стороне и выступит с песней «Гладиатор».

9 февраля в эфире телеканала НТВ состоится премьера шестого сезона главного шоу страны «Маска». Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Регине Тодоренко, а также пятому члену жюри, который будет представлен эксклюзивно на онлайн-презентации проекта, предстоит снова разгадать самую охраняемую тайну российского телевидения и найти ответ на главный вопрос последних лет — «Кто скрывается под маской?».

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Главными героями нового сезона стали: Богомол, Боксёр, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыплёнок.