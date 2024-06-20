Четверг, 20 июня, 2024

НТВ покажет исторический детектив «Высшая мера»

Автор: 7info

Опубликовано

В понедельник, 24 июня, в эфире телеканала НТВ состоится премьера исторического детектива «Высшая мера» (16+), сообщает пресс-служба телеканала. 

В центре сюжета – поединок между бескомпромиссным следователем по особо важным делам прокуратуры Егором Таболиным и коварным убийцей, чья личность спрятана за несколькими масками. Главные роли в картине исполнили Александр Бухаров, Никита Тезин и заслуженный артист России Игорь Ливанов.

Ярославль, 1974 год. В городе происходят два резонансных дела: сначала шилом в ухо убивают вора-рецидивиста Лукина по прозвищу Бурелом, а затем психически больной физик Калёнов отрезает голову соседке и приносит её в милицию. За расследование дел берётся следователь по особо важным делам Егор Таболин (Александр Бухаров). Он убеждён, что дважды Герой Советского Союза лётчик Тимофей Кретов (Александр Коршунов), ранее признавшийся в убийстве Лукина, невиновен, да и женщина была убита явно неслучайно. Таболин понимает, что оба преступления связаны невидимой нитью, которая ведёт в местную психиатрическую больницу, которой руководят главврач Михаил Нагорных (Игорь Ливанов) и его заместитель Виктор Ваганов (Валентин Смирнитский). Теперь главная задача следователя не только разобраться в этих запутанных делах и понять, какое отношение к преступлениям имеет руководство больницы, но и поймать неуловимого убийцу и добиться высшей меры наказания для виновных.

Александр Бухаров, исполнитель роли Егора Таболина: «Роль Егора Таболина – одна из самых сложных, но интересных моих ролей. Мой герой не просто пытается понять ход мысли преступника, но и погружается в состояние, в котором тот находится. С одной стороны, очень любопытно проникнуть в самые тёмные глубины души нездорового человека, совершающего преступление, но с другой стороны — это очень сильно влияет на тебя самого. Важно было не терять контроль в этих предлагаемых обстоятельствах. Во время некоторых сцен коллеги по цеху даже говорили: «Саша, всё, останавливайся!». За что я им очень благодарен. Мне очень понравился этот проект: замечательные партнёры, прекрасная работа Славы Рогожкина, который выступил в качестве режиссёра и сценариста. Он работает очень тонко, что нечасто встречается сегодня».

НТВ покажет исторический детектив «Высшая мера»

Игорь Ливанов, исполнитель роли Михаила Нагорных: «Меня сразу заинтересовала роль главврача Нагорных, масштаб его личности впечатляет. Кстати, у него есть реальный прототип. В целом, вся история в сериале очень захватывающая, она про нашу страну, а потому вопроса, сниматься или нет, у меня не стояло. Ещё на кастинге я встретился с уже родными и уважаемыми людьми. К примеру, с Валентином Смирнитским мы достаточно часто работаем вместе. В общем, такое количество приятных сердцу людей и прекрасный материал, написанный Вячеславом Рогожкиным, не могли не подкупить. Так всегда бывает, пазл складывается, и никаких раздумий больше не требуется. Уверен, этот проект не пройдёт мимо зрителей, потому что даже специалисты на постпродакшене, отсматривая отснятый материал, были поражены. До последнего никто не мог догадаться, чем закончится история и кто окажется главным злодеем. Думаю, для остросюжетной детективной истории это самое главное».

Съёмки проекта проходили в Ярославле и в Костроме. Улицы города, реки Волга и Которосль, храмы «Золотого кольца» России помогут зрителям погрузиться в атмосферу Ярославля той эпохи.

Фото: НТВ

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