НТВ покажет детективную драму «Пальцы»

В понедельник, 28 октября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера детективной драмы «Пальцы» (16+). История пятерых друзей – Андрея, Кости, Юры, Дани и Виталика – развернётся параллельно в двух временах – в 2015 и 1996 годах. В 90-х они всегда и во всём были вместе – как пять пальцев на одной руке, их так и прозвали – «Пальцы». Но одно бандитское столкновение приведёт к неожиданным последствиям спустя почти 20 лет.

1996 год. Пятеро друзей – Виталик (Марк-Малик Мурашкин), Даня (Роман Ленков), Костя (Даниил Муравьев), Юра (Андрей Дудников) и Андрей (Артём Иванов) – становятся свидетелями разборки, которую устроил местный бандит Мальборо (Роман Евдокимов). Оружие, шальные деньги и блатная романтика находят отклик в сердцах простых 14-летних шубинских подростков, парни объединяются в банду и погружаются в опасный преступный мир родного города.

Павел Иванов, режиссёр-постановщик: «По сюжету в конце 90-х пятеро молодых парней объединились в банду «Пальцы» и очень сдружились. Каждый из них, как палец, а вместе они образуют кулак. Ребята организовывали бизнес, держались друг за друга, у них были какие-то общие принципы. Мне эта история очень близка, можно сказать, она о моём поколении, о том, какими были люди в 90-е, когда не существовало ни гаджетов, ни Интернета. У нас было счастливое детство даже на фоне всех событий, происходящих в стране. И вот мы выросли, изменилась страна, изменились люди – всё стало уже не так просто, как в детстве».

2015 год. Андрей (Василий Бриченко) приезжает в родной Шубинск, чтобы встретиться с девушкой Асей (Марианна Васильева), которую он любит ещё со школы, и уговорить её уехать с ним в Москву. Пока Андрей и его друзья-одноклассники отдыхают на встрече выпускников, в городе происходит покушение на крупного бизнесмена, бывшего бандита Виктора Волкова по прозвищу Мальборо (Алексей Барабаш). Выясняется, что стреляли в него из того же пистолета, что и 19 лет назад. Тогда покушение совершил 14-летний Андрей, но оружие было надёжно спрятано, и о его местонахождении никто, кроме самих «Пальцев», все эти годы не знал. Теперь главные герои выросли, у каждого – свои проблемы, к которым добавляется взаимное недоверие: кто же из них взял пистолет, и зачем снова стреляли в Мальборо?

Так как действие сериала разворачивается в двух временных отрезках, каждого персонажа в молодости и во взрослом возрасте играют два разных актёра.

Роман Евдокимов, исполнитель роли молодого Мальборо: «Мне нравится играть персонажей, которые находятся в пограничных состояниях, этим меня Мальборо и зацепил: он постоянно борется с прорывающимся изнутри обиженным, слабым, затравленным ребёнком. Его тяга к насилию спровоцирована тем, что только так он может доказать себе и миру, что он сильный, что он уже вырос и никто ему не указ. В этой злобе и зависти он застрял настолько глубоко, что даже если и остался в нём какой-то свет, то, когда он пытается вырваться наружу, Мальборо его воспринимает как слабость и тушит на корню. В начале истории он ещё запутавшийся пацан, но по мере развития сюжета, постепенно осознавая свою безнаказанность, он полностью отдаётся своему тёмному началу. И это начинает проносить ему удовольствие. Будет интересно посмотреть, как Алексей Барабаш разовьёт персонажа с такими вводными. Уверен, у ребят получилось сделать это круто, потому что и режиссёр, и вся команда много времени уделяли проработке персонажей и подробно подходили к разбору каждой сцены и линий в целом».

Алексей Барабаш, исполнитель роли взрослого Мальборо: «Мне было интересно присоединиться к проекту «Пальцы», потому что действия там происходят во времена моей молодости и становления. Линия Мальборо как будто незримо описывает мою альтернативную реальность, ведь я был только в шаге от подобных событий. Я думаю, что Мальборо по-настоящему талантливый, но вместе с тем одинокий человек, непонятый и надломленный. Окажись он в другой среде и в другое время, возможно, появилась бы какая-то интересная историческая фигура, а так, это неадекватный жестокий мерзавец. Время и люди формируют несозревшую личность. Мальборо просто не повезло. Он непредсказуем, маниакален, жесток. Всё, что он делает – приносит людям боль и разочарование. Он болен, но вместе с тем обладает определенным магнетизмом, который и является основной чертой его странного обаяния. Все его решения и ходы непредсказуемы, порой кажется, что только шизофреник мог поступить таким образом. Однако он добивается результата, но не без потерь и разочарований… Вся его жизнь похожа на шахматную партию, а наказание — это игра всегда черными, и тебе никогда не хватает фигур и знаний, чтобы достойно сыграть!»

«Работать с юными актёрами было одно удовольствие! Они схватывали на лету всё, что от них требовалось, поэтому работа шла довольно просто. Единственной сложностью был тот факт, что они не знают и даже не могут себе представить, какая была жизнь у ребёнка в 1996 году. Поэтому для меня важно было донести до них, что это было время, когда быть крутым означало быть плохим, постараться объяснить, что не было ни современных гаджетов, ни навороченных игрушек, а были только двор, друзья и полёт фантазии. И всё получилось», — рассказал Павел Иванов.

По словам режиссёра картины, взрослые актёры во время съёмок регулярно отсматривали эпизоды с их персонажами в подростковом возрасте, чтобы повторить отличительные черты детей и заставить зрителя поверить, что герой в детстве и во взрослом возрасте — это один и тот же человек.

Василий Бриченко, исполнитель роли Андрея: «Я до сих пор многого не знаю про Андрея Сорокина, так же, как и для зрителя он для меня «темная лошадка» и раскрывается постепенно. Нас объединяет, наверное, только несостоятельность в налаживании личных дел. Одно могу сказать точно: Андрей в свои 14 гораздо смелее, честнее и ярче, чем был я».

Павел Кузьмин, исполнитель роли Кости: «История моего персонажа совершенно не похожа на те, что я играл до этого. Это человек, который страстно желает быть успешным в жизни. В начале истории он имеет, на первый взгляд, всё: отличную карьеру в фирме тестя, красавицу жену и хороший дом. Но его праздный образ жизни в один момент разрушает страх смерти во всех его проявлениях. В результате этого он начинает переосмысливать ценности жизни и кардинально меняется. Он находит внутренний стержень, так сказать, свой «мужской дух»».

Максим Михалёв, исполнитель роли Дани: «Сценарий зацепил меня тем, что главные герои существуют в двух совершенно разных периодах современной России: 1996 год и 2015 год. Мне было интересно, как поступки, совершенные в юности, продолжают влиять на главных героев годы спустя. В сериале поднимаются темы любви, преданности и дружбы. В момент знакомства зрителя с моим персонажем из 2015 года, он находится на распутье: или потерять всё (любимую жену, друзей, бизнес, самоуважение), или взять на себя ответственность за свою жизнь».