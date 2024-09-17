НТВ покажет детектив «Варяги» с Дмитрием Паламарчуком, Макаром Запорожским и Павлом Гайдученко

В понедельник, 23 сентября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера остросюжетного детектива «Варяги» (16+). В центре истории – московские полицейские Малахов, Груздев и Шадрин, которых направляют в приграничный городок Горовец, чтобы «варяги» – так их прозвали местные – навели порядок и побороли преступность, прикрывающуюся местными властями. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Паламарчук, Макар Запорожский и Павел Гайдученко.

В небольшом городке Горовце Псковской области, расположенном в 30 км от границы с Латвией, произошло ЧП – половина руководящего состава местного ОВД арестована. А произошло это из-за крупнейшего в городе легального бизнеса – цементного завода: он процветал, обороты росли, тем самым предприятие стало лакомым куском для всех, и борьба за него вышла на федеральный уровень. В итоге навести в городе порядок и возглавить местное ОВД приходится московским операм: майор Сергей Малахов (Дмитрий Паламарчук) становится начальником отдела, а капитаны Вадим Груздев (Павел Гайдученко) и Иван Шадрин (Макар Запорожский) возглавляют уголовный розыск.

Дмитрий Паламарчук, исполнитель роли Малахова: «Мне понравилась атмосфера сериала: она достаточно мрачная, в чём-то даже готическая и совсем не типичная для подобных проектов. Сценарий наполнен интересными детективными переплетениями, которыми в полной мере можно насладиться, только если быть внимательным к истории и погрузиться в неё с головой. Мой персонаж Малахов – типичный сотрудник полиции, к которому привык российский зритель. Он мужественный, серьёзный и честный, одним словом – герой. Оказавшись в новом городе, он находит в нём близких по духу людей и становится более открытым, постепенно начиная доверять окружающим».

Горовецкие коллеги совсем не рады приезду нового начальства: они устраивают им более чем холодный приём и тут же дают прозвище – варяги! Да и местные жители не в восторге от таких перестановок. Им самыми разными способами пытаются донести, что им лучше вернуться в столицу, но главных героев так просто не запугать. Малахов, Груздев и Шадрин, засучив рукава, начинают работать. Варягам предстоит разобраться в запутанных преступных связях и схемах Горовца, вступить в противостояние с первыми лицами города и спасти жизни многих его жителей.

Макар Запорожский, исполнитель роли Шадрина: «В проекте «Варяги» меня заинтересовала история: заброшенные в глушь трое мужчин оказываются совершенно одни против всего города. Против них всё: стены, кусты, автомобили, подвоха можно ждать абсолютно отовсюду. Главные герои вынуждены искать себя, пытаться организовать какую-то плодотворную деятельность. Мой персонаж – это человек, который сначала делает, а потом думает. Он не занимается поисками благополучных решений, это человек действия, человек операции. Он любит сначала натворить чёрт-те что, а потом колебаться: «А правильно ли это было?» Шадрин немало сил положил на то, чтобы уехать из места, где он вырос, но судьба снова закидывает его обратно. Таких героев интересно играть, примерять на себя ситуации, которые описаны в сюжете. Это классная возможность попробовать побыть в обстоятельствах, в которых ты, скорее всего, в жизни никогда не окажешься. Конечно, в основном это какие-то ужасные, трагические события».

Павел Гайдученко, исполнитель роли Груздева: «Могу сказать, что этот проект – часть моей жизни! Сериал интересен тем, что друзей из одного мира отправили в совершенно другой, в котором все давно живут по своим законам и не хотят ничего и никого слушать, а уж тем более что-то менять. Я считаю, что актёр должен сыграть свою роль так, чтобы она запомнилась. Необходимо наградить персонажа чувствами, он должен быть интересным и узнаваемым, чтобы его история увлекала зрителя. Несомненно, у нас с Груздевым есть достаточно много общего: любовь, расставания, потеря близких, армия и дружба. Для меня всё это не пустой звук. Хотя в каких-то моментах мне было важно оправдывать своего героя. Все, кто посмотрит «Варяг», могут сделать выводы, глядя на историю жизни моего персонажа, и научиться отвечать за свои поступки».

Съёмки проекта прошли в Москве и Московской области.

«О существовании некоторых мест я даже подозревать не мог. Например, Курьяново. Это райончик недалеко от третьего транспортного кольца, совершенно не похожий на Москву! Там прямые улицы, как в Нью-Йорке, при этом небольшие двухэтажные дома, деревья, тишина, даже частный сектор есть! Любопытно, что в черте Москвы осталось это всё! Часто мы снимали на полузаброшенных, полуразрушенных заводах. Ходишь по ним и думаешь: «Господи, сколько железа, какое богатство, сколько труб, почему это всё заброшено и никому не нужно!» Целыми днями мы бегали по этим трущобам, дрались, однажды даже в сильный ливень. Три часа ночи, мы ходим по этим крышам под дождём, стреляем друг в друга, устали, я в какой-то момент даже заскучал по спокойным кабинетным съёмкам», – рассказал Макар Запорожский.

«Мы достаточно много снимали на натуре, потому что хотели показать и зиму, и весенне-летнюю пору с обилием зелени. Из-за этого работа над достаточно большим количеством материала была отложена на финальный этап съёмок. График был плотный: раньше подобные масштабные проекты снимались по полгода минимум, но сейчас опыт и техническая подготовка позволяют уложиться в более сжатые сроки. С командой мы плотно сдружились, поэтому время пролетело быстро и легко», – поделился впечатлениями о съёмках проекта Дмитрий Паламарчук.