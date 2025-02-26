НТВ и START начали съёмки криминальной драмы с Владимиром Вдовиченковым и Даниилом Воробьёвым

Стартовали съёмки новой восьмисерийной криминальной драмы телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра START «Айда!» (16+) с Владимиром Вдовиченковым, Даниилом Воробьёвым и Алексеем Онеженым в главных ролях. Режиссёром проекта выступил Олег Асадулин. Новый сериал расскажет о том, как и при каких обстоятельствах сформировался новый вид организованной преступности — братва.

Производством проекта совместно занимаются телеканал НТВ, онлайн-кинотеатр START, кинокомпании «ТФ Контент» и «Хэд Мэйд Продакшен» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Республики Татарстан.

По сюжету подросток из привилегированной семьи, Гриша (Алексей Онежен), переезжает из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден учиться его жестоким правилам. Неожиданным наставником для него становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Даниил Воробьёв) — умный, образованный и амбициозный манипулятор, создавший систему втягивания подростков в организованную преступность. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — Начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которым стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.

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Проект «Айда!» глубоко анализирует истоки и причины возникновения молодёжных ОПГ в конце 70-х и их нового формата – «братвы». Авторы проекта поднимают вопрос о том, как идеологический разрыв и отсутствие диалога между ослабевающей советской властью и обществом — молодёжью, в первую очередь — привели к формированию этого явления.

Олег Асадулин, режиссёр: «История, рассказанная в сериале «Айда!» — уникальна, она про особенную ситуацию в особом отрезке времени и истории, которая сделает наш проект ещё более современным и зрительским. Это про всплеск насилия во внешне довольно благополучном обществе. Парадоксально на первый взгляд, но это так».

Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ: «Мы видим, что эта тема волнует людей. Именно сейчас прошло достаточно времени, чтобы общество могло осмыслить, обсудить позднюю советскую и новейшую историю. Возвращаясь к тому, через что страна прошла в конце 70-х, 80-х и 90-е, нам проще оценить собственный путь за последние 30 лет. Для нас эта история также показывает, как важно государству, учителям, родителям разговаривать с молодежью, и делать это вовремя: понимать, чем живут дети, подростки и молодые люди, что их волнует, о чем с ними нужно сейчас поговорить, в том числе на киноязыке. Если этому диалогу уделяется достаточно внимания, то и молодежь живет совершенно другой жизнью, что хорошо показывают последние 10 лет, когда появились работающие социальные лифты и инициативы для молодых».

Даниил Воробьёв, исполнитель главной роли: «Для меня — это история об уходящей натуре советского человека, о его вере в будущее и разочаровании в настоящем, поиске нового пути и неизбежном превращении в “нового русского”, об эйфории на фоне ржавых конструкций советского застоя. Для себя я выделяю основную мысль: если кажется, что всё вокруг рассыпается и становится уже совсем не тем, что было, — значит, так оно и есть, и перемены неизбежны. В центре истории — представители двух противоположных полюсов системы. Оба сомневаются в своём пути, идут навстречу друг другу, оставаясь одновременно и друзьями, и врагами».

Алексей Онежен, исполнитель главной роли: «Для меня «Айда!» — это история о разрушении изнутри и извне: человека, общества, системы. О хаосе, побеждающем порядок, и жажде наживы, затмевающей честь и любовь. О том, как пороки ведут к катастрофе, а ярость заполняет пустоту, возникшую от предательства. Это история о том, как привычное становится чужим, а безысходность толкает ко злу. Мы рассказываем о времени, когда закладывалась бомба, взорвавшаяся в 90-е, об обществе, где одни стремились к процветанию, а другие — к разрушению. Но мир не делится на чёрное и белое — у каждого героя была своя правда, и все они не до конца понимали, к чему приведут их поступки».

Проект «Айда!» — это не просто криминальная драма, а исследование исторических, экономических и социальных причин появления «братвы» как абсолютно нового формата преступного сообщества, принципиально отличающегося от уголовных банд того времени. Глубоко ошибочно представление о том, что «братва» появилась в конце 80-х в силу непродуманных реформ руководства СССР. Формирование организованной преступности этого вида началось на полтора десятилетия раньше. Авторы проекта поднимают неожиданные вопросы: как идеологический разрыв между властью и обществом способствовал возникновению «братвы»? Почему теневая экономика неизбежно породила рэкет? И как зародившаяся в те годы нового вида организованная преступность подготовила почву для кровавых 90-х?

Авторы сериала обратились к подлинной истории. В это трудно поверить, но идеологом «криминального казанского движа» в то время был не какой-нибудь матёрый вор в законе, а местный врач-психиатр Михаил Захаревич. Сериал рассказывает о трагической судьбе казанских подростков, оказавшихся под властью этого талантливого манипулятора, сумевшего направить энергию молодёжи в губительное для неё самой русло. Подростки поздно замечают, что ими манипулируют. Под руководством Захаревича они проживают бессмысленную, но яркую и зачастую короткую жизнь. И каждого из них ждёт своя расплата за личные ошибки и преступления.

Главный консультант проекта — генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис, который был членом оперативно-следственной бригады по делу «Тяп-Ляп» в 1978-1980-х годах. «Айда!» впервые раскроет детали, которые ранее не были известны широкой публике

Производство: кинокомпании «ТФ Контент» и «Хэд Мэйд Продакшен» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Республики Татарстан. Онлайн-кинотеатр: START