Новым руководителем ЗАГС Астраханской области стала Татьяна Кособрюхова

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В пятницу, 21 мая, в службе записи актов гражданского состояния Астраханской области назначили нового руководителя. Им стала Татьяна Кособрюхова. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГС.

Нового руководителя коллективу представил глава администрации губернатора Павел Паутов.

Известно, что предыдущий руководитель Марина Каширова ушла с должности по собственному желанию.

Татьяна Кособрюхова родилась в 1978 году и окончила Астраханский госуниверситет. С 2001 по 2010 гг. работала инспектором, затем ведущим специалистом отдела ЗАГС Лиманского района. С 2010 года была начальником этого отделения.

В 2019 году стала зам руководителем ЗАГС по Астраханской области.