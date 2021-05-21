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Пятница, 21 мая, 2021
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Новым руководителем ЗАГС Астраханской области стала Татьяна Кособрюхова

Елена Лобанова
Фото пресс-службы ЗАГС по Астраханской области
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В пятницу, 21 мая, в службе записи актов гражданского состояния Астраханской области назначили нового руководителя. Им стала Татьяна Кособрюхова. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГС. 

Нового руководителя коллективу представил глава администрации губернатора Павел Паутов.

Известно, что предыдущий руководитель Марина Каширова ушла с должности по собственному желанию. 

Татьяна Кособрюхова родилась в 1978 году и окончила Астраханский госуниверситет. С 2001 по 2010 гг. работала инспектором, затем ведущим специалистом отдела ЗАГС Лиманского района. С 2010 года была начальником этого отделения. 

В 2019 году стала зам руководителем ЗАГС по Астраханской области.

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