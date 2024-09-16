Понедельник, 16 сентября, 2024

Новым председателем Думы Касимовского муниципального округа стала Ирина Ганина

Автор: 7info7

Опубликовано

фото ИД «Пресса»

16 сентября прошло первое заседание Думы Касимовского муниципального округа. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В ее составе 30 депутатов, избранных 6, 7 и 8 сентября. На заседании присутствовали 24 депутата, а также вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и министр территориальной политики Жанна Фомина. На встрече уделили особое внимание организационным вопросам: утверждению регламента, созданию постоянных комиссий и прочему.

Депутаты избрали из своего числа председателя Думы округа, который будет исполнять свои обязанности на постоянной основе. Единогласно поддержали кандидатуру Ирины Ганиной. Она долгое время занимала должности в налоговой инспекции и органах местного управления. Заместителями стали Григорий Данилов, Дмитрий Детинов и Владимир Трубочкин.

«Я буду стараться честно и добросовестно исполнять свои обязанности на благо жителей нашего округа», – сказала Ирина Ганина.

Иван Бахилов, ранее возглавлявший администрацию города Касимова, был назначен исполняющим обязанности главы округа.

Артём Бранов поздравил с открытием заседания нового созыва и призвал не забывать о предвыборных обещаниях.

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