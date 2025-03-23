Новый способ лечения заболеваний кожи освоили в Рязани

В Рязанском онкологическом диспансере освоен и внедрен новый для региона метод лечения заболеваний кожи – фотодинамическая терапия. Об этом сообщает министерство здравоохранения области ВКонтакте.

Лечение проходит на базе отделения лечения опухолей головы и шеи. Данный метод представляет собой взаимодействие медицинского препарата с лазерным аппаратом.

Пациенту внутривенно вводится фотосенсибилизатор, он работает вместе со светом заданной длины волны. Происходит избирательное поражение опухолевой ткани с более щадящим повреждением окружающих тканей.

Реклама

Фотодинамическую терапию применяют при злокачественных поражениях кожи, таких как базально-клеточный рак, плоскоклеточная карцинома in situ. Методику используют при большой площади поражения, когда применение стандартного лечения затруднительно, при рецидивных процессах, синхронном множественном поражении.