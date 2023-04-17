Новый сезон рыбатлона будет очень насыщенным

Старт 13-го сезона летнего рыбатлона в Рязани намечен на 20 мая. Место проведения 1-го этапа пока выбирается. Ближе к концу апреля начнется регистрация участников на сайте rybatlon.ru.

На весь сезон 2023 года в Рязанской области запланировано проведение четырех поплавочных этапов и одного спиннингового уже осенью. В том числе и традиционный Кубок главы администрации Спасского района в сентябре – в этом списке. Отметим, что 2-й июньский этап скорее всего пройдет на новом и очень рыбном месте…

Помимо рязанских соревнований, в планах на этот насыщенный сезон проведение летнего рыбатлона впервые в Карелии в Беломорском районе (в феврале там с блеском была презентована зимняя версия этого вида спорта!), а осенью – в Башкортостане в Нуримановском районе, где уже 2-й год проводятся эти эксклюзивные соревнования.