spot_img
Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Новый сезон рыбатлона будет очень насыщенным

На главнуюНовости Рязани

Старт 13-го сезона летнего рыбатлона в Рязани намечен на 20 мая. Место проведения 1-го этапа пока выбирается. Ближе к концу апреля начнется регистрация участников на сайте rybatlon.ru.

На весь сезон 2023 года в Рязанской области запланировано проведение четырех поплавочных этапов и одного спиннингового уже осенью. В том числе и традиционный Кубок главы администрации Спасского района в сентябре – в этом списке. Отметим, что 2-й июньский этап скорее всего пройдет на новом и очень рыбном месте…

Помимо рязанских соревнований, в планах на этот насыщенный сезон проведение летнего рыбатлона впервые в Карелии в Беломорском районе (в феврале там с блеском была презентована зимняя версия этого вида спорта!), а осенью – в Башкортостане в Нуримановском районе, где уже 2-й год проводятся эти эксклюзивные соревнования.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации