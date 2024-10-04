Новый сезон «Лиги городов» откроет пенсионный тверк

Сегодня в 22:00 на ТНТ стартует новый сезон масштабного юмористического проекта «Лига городов» (16+), в котором команды комиков со всех уголков страны пытаются рассмешить наставников ради того, чтобы попасть под их опеку и выиграть главный приз – 10 миллионов рублей. В новом сезоне кресла наставников займут Марина Кравец, Артём Калайджян, Сергей Светлаков и Тимур Батрутдинов, чья команда выиграла во втором сезоне проекта. Ведущим шоу вновь выступит Тимур Родригез. Новый сезон не обойдется без сюрпризов, звёздных участников команд и интересных камбэков, но главное зрители увидят новых талантливых комиков, которые заставят их рассмеяться.

По правилам проекта, каждый из наставников отбирает себе по несколько команд. Впрочем, если «зеленую кнопку» после выступления команды нажмут несколько наставников, право выбора предоставляется самой команде. В первом выпуске зрители увидят пять команд: «Агрофак» из Ставрополя, «Созвездие» из Нижнего Новгорода, «Провинцию» из Кирово-Чепецка, «Иван-да-Марью» из Чебоксар и «Поршни» из Калининграда. Каждая из них впечатлит наставников своим выступлением, но одна из них привлечет особое внимание.

В составе нижегородского «Созвездия» выступают комики 60+. Их задор быстро передастся наставникам, но настоящий фурор произведет тверк, исполненный одной из пенсионерок.