Новый препарат от ВИЧ показал отличную эффективность

Компания Gilead Sciences показала сенсационные результаты клинических испытаний препарата ленакапавир для профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает РБК.

Ленакапавир вводится внутримышечно дважды в год, что значительно упрощает профилактику ВИЧ по сравнению с существующими препаратами в форме таблеток. В ходе испытаний, в которых участвовали более 2000 женщин, ни одна из тех, кто получал ленакапавир, не заразилась ВИЧ. При этом в группах, принимавших таблетки для доконтактной профилактики (PrEP), были зарегистрированы случаи инфицирования.

Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский назвал результаты испытаний «грандиозным успехом».

«Но таблетки надо ежедневно принимать. Наверное, кто-то иногда пропускал прием этих таблеток. Поэтому в той группе, где принимали таблетки, там оказалось несколько зараженных. А вот там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», — сказал он.

Основным препятствием для широкого применения ленакапавира может стать его высокая стоимость – 40 тысяч долларов за годовой курс. Эксперты подчеркивают, что ленакапавир не является вакциной от ВИЧ, а лишь блокирует проникновение вируса в клетки организма

Несмотря на проблему стоимости, ленакапавир представляет собой важный прорыв в профилактике ВИЧ и дает надежду на то, что в будущем удастся полностью победить эту болезнь.