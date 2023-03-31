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Пятница, 31 марта, 2023
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Новый музей рязанского Кремля будет открываться поэтапно, первый этап запланирован на конец года

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Фото: @vk.com/ryazanformat

В Рязани новое здание историко-архитектурного музея Кремля будет открываться поэтапно. Об этом в интервью «Рязанским ведомостям» рассказал его директор Виталий Попов.

Первый этап открытия музея состоится 1 декабря. Здание станет доступно для посетителей, там можно будет увидеть часть экспозиции. Также станут доступны экологический, детский и информационный центры, три выставочных зала, актовый зал, атриум и кафе.

Второй этап открытия музея запланирован на 2024-2025 годы. Тогда откроются большие залы с исторической экспозицией. Попов отметил, что затянутость по срокам связана с большим объёмом музейных предметов, которые нужно перевезти. До переезда экспозиций в новый музей их можно будет увидеть во дворце Олега.

Также Виталий Попов подтвердил, что строительные работы завершаются в новом здании музея 1 апреля. Его строительство ведётся с 2015 года.

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