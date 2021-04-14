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Среда, 14 апреля, 2021
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Новый корпус детской ОКБ в Рязани планируют начать строить в следующем году

7info7
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В ходе отчёта перед рязанцам 14 апреля глава регионального Минстроя Вячеслав Меньшов прокомментировал недавно появившуюся информацию о строительстве нового корпуса детской ОКБ имени Дмитриевой.

Меньшов подтвердил, что правительством Рязанской области достигнуто соглашение с Минздравом РФ. Министерству строительства региона и региональному Минздраву поручено разработать проектуню документацию по объекту.

Новый корпус разместят на территории областной детской больницы. Выделенный для его возведения участок освобождён от застройки.

Надеемся, что в следующем году присупим к реализации проекта, — сказал Меньшов.

Ранее на портале госзакупок появилась информация о строительстве нового корпуса ДОКБ имени Дмитриевой. Новое и прежнее здание больницы планируют соединить переходом.

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