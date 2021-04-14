Новый корпус детской ОКБ в Рязани планируют начать строить в следующем году

В ходе отчёта перед рязанцам 14 апреля глава регионального Минстроя Вячеслав Меньшов прокомментировал недавно появившуюся информацию о строительстве нового корпуса детской ОКБ имени Дмитриевой.
Меньшов подтвердил, что правительством Рязанской области достигнуто соглашение с Минздравом РФ. Министерству строительства региона и региональному Минздраву поручено разработать проектуню документацию по объекту.
Новый корпус разместят на территории областной детской больницы. Выделенный для его возведения участок освобождён от застройки.
Ранее на портале госзакупок появилась информация о строительстве нового корпуса ДОКБ имени Дмитриевой. Новое и прежнее здание больницы планируют соединить переходом.