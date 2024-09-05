Четверг, 5 сентября, 2024

Новый хоккейный сезон стартует в Рязани

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото прислано пресс-службой Министерства спорта Рязанской области

В Рязани 7 сентября пройдет старт хоккейного сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Соревнования состоятся в ДС «Олимпийский». На лед выйдет главная профессиональная команда региона «Рязань-ВДВ» против хоккеистов из г. Омска – команды «Омские крылья».

Свой первый домашний матч рязанцы уже провели в Нижнем Новгороде, где встретились с командой «Торпедо-Горький» и одержали победу в серии послематчевых бросков. Таким образом, наша команда заработала свои первые очки и готова продолжать завоевывать победы на домашнем льду.

В день открытия для болельщиков в холле ледовой арены будут разыграны призы, все желающие смогут сделать яркие фотографии в фотозоне клуба, а также сразу же нарисовать плакаты в поддержку нашей команды.

Новый хоккейный сезон стартует в Рязани
Новый хоккейный сезон стартует в Рязани

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Жена отправила траурный венок мужу в зону СВО, обвинив его в измене

Тренер по йоге умер на рабочем месте в Петербурге — SHOT

Эксперт рассказала о важности хороших эмоций во время осеннего обострения

Погрузка на железной дороге в Рязанской области в январе — августе выросла на 2,4%

Рязанцам объяснили дефицит бензина АИ-95 на АЗС

Павел Мамаев помог пройти испытание участникам шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Мэрия Рязани сообщила, в каких троллейбусах есть валидаторы

Около 30 операций по замене позвоночного диска провели в Рязанской БСМП

Женщина пострадала в аварии с участием седельного тягача

Стартовали съёмки исторического фильма «В списках не значился» с Владимиром Машковым

Бензин АИ-95 пропал с большинства заправок Рязани

Профессор МГУ рассказал, когда нельзя делать прививку от гриппа