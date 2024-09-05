Новый хоккейный сезон стартует в Рязани

В Рязани 7 сентября пройдет старт хоккейного сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Соревнования состоятся в ДС «Олимпийский». На лед выйдет главная профессиональная команда региона «Рязань-ВДВ» против хоккеистов из г. Омска – команды «Омские крылья».



Свой первый домашний матч рязанцы уже провели в Нижнем Новгороде, где встретились с командой «Торпедо-Горький» и одержали победу в серии послематчевых бросков. Таким образом, наша команда заработала свои первые очки и готова продолжать завоевывать победы на домашнем льду.

В день открытия для болельщиков в холле ледовой арены будут разыграны призы, все желающие смогут сделать яркие фотографии в фотозоне клуба, а также сразу же нарисовать плакаты в поддержку нашей команды.