Новый хоккейный сезон 2024-2025 команда «Рязань-ВДВ» начала с побед



В ДС «Олимпийский» состоялся старт хоккейного сезона в Рязанской области, который приурочили к первому домашнему матчу ОЛИМПБЕТ Чемпионата России по хоккею – Всероссийской хоккейной лиги сезона 2024-2025 г. Главная профессиональная команда региона «Рязань-ВДВ» одержала уже вторую победу в сезоне, на этот раз над хоккеистами из г. Омск – командой «Омские крылья», свидетелями масштабного матча стали более двух тысяч зрителей.



В рамках торжественного открытия перед болельщиками выступил и.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Александрович Мишин, который отметил, что с каждым годом на хоккей приходит все больше людей, что не может не радовать. Он пожелал болельщикам захватывающих игр, а хоккеистам спортивных побед.

Начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, гвардии-полковник Олег Юрьевич Пономарев, пожелал хоккеистам-десантникам всегда быть впереди и гордо нести звание воздушно-десантных войск.

Президент Федерации хоккея Рязанской области, директор ХК «Рязань-ВДВ» Олег Евгеньевич Смирнов поздравил всех с началом нового сезона и отметил, что рязанские хоккеисты постараются сделать все возможное, чтобы радовать болельщиков своей игрой и яркими победами.

На матче также присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. После яркой победы, он лично поздравил хоккеистов и пожелал и дальше двигаться только вперед.

В день открытия для болельщиков в холле ледовой арены были разыграны призы, все желающие смогли сделать яркие фотографии в фотозоне клуба. Для самых маленьких болельщиков была организована зона аквагримма, для зрителей в перерывах между периодами выступила команда черлидеров.



ХК «Рязань-ВДВ» продолжает домашнюю серию игр, матчи пройдут 9, 11 и 13 сентября в ДС «Олимпийски». Начало игр в 19:00. Билеты можно приобрести здесь: https://rzn.kassy.ru/venue/ds-olimpijjskijj-8/