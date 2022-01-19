Новый ФАП в Скопинском районе будет обслуживать 800 человек

19 января губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта в деревне Шелемишевские Хутора Скопинского района. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Жителей Любимов поздравил с началом работы нового современного ФАПа, который будет обслуживать не только местное население, но население близлежащих сёл. В общей сложности это 800 человек.

Строительство ФАПа обошлось в 14,5 млн руб. Его построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Новый ФАП оснащён мебелью и всем необходимым оборудованием: электрокардиографом, мешком Амбу, предназначенным для ручной ИВЛ, портативным анализатором уровня сахара крови. Предусмотрены процедурный и смотровой кабинеты, комната для хранения лекарственных препаратов и вакцин. В медпункте работают два специалиста. Они будут производить диспансеризацию, выезжать к пациентам и проводить тестирование на COVID-19. Организован подвоз граждан из других населенных пунктов для проведения профосмотров и вакцинации.

Реклама

Николай Любимов отметил, что ФАПы сейчас появляются там, где они больше всего нужны, а именно в отдалённых населённый пунктах. В прошлом году в регионе создано 4 таких объекта, в этом планируется строительство ещё 12.

– Президент РФ ставит задачу, и на этом сконцентрированы наши усилия – ФАПы должны быть расположены именно так, чтобы людям было удобно. Очень важно вовремя оказать помощь человеку. 12 новых ФАПов и 1 врачебная амбулатория появятся в Александро-Невском, Сасовском, Кадомском, Пронском, Михайловском, Ухоловском, Клепиковском и других районах. Также 28 сельских медучреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, в текущем году будут капитально отремонтированы и пройдут серьезную модернизацию, — заявил губернатор.

Глава региона добавил, что рязанские ФАПы совместно с Агентством стратегических инициатив и МГУ будут реализовывать в этом году проект по дистанционному мониторингу здоровья пожилых людей и людей из группы риска с помощью современных технологий.