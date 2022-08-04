Новые врио губернаторов наберут 65-68% голосов на осенних выборах в РФ, считает эксперт

Недавно назначенные врио губернаторов регионов, где осенью пройдут выборы, смогут набрать 65-68% голосов, полагает управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

«Я думаю, что те коллеги, которые временно исполняющие обязанности, которые назначены и осенью, и весной, с высокой вероятностью преодолеют процент. Результат стоит ждать порядка 65-68%», — сказал Алиев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Единый день голосования — 2022: первые прогнозы», который прошёл в пресс-центре «России сегодня».

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в свою очередь сказал, что считает, что исполняющие обязанности губернаторов преодолеют на выборах планку в 70%.

Назначение врио губернаторов в тех регионах, где скоро пройдут выборы, Алиев считает очень удачными, их работу — эффективной.

«Важнейшим определяющим фактором успешности того, как идут губернаторские кампании в этом сезоне — как, может быть, и в предыдущем — что в ряде территорий произошли назначения временно исполняющих обязанности в период того, как на тех или иных территориях истекали полномочия предыдущих губернаторов. И во многом те назначения, в подавляющем большинстве, безусловно, на наш взгляд, оказались крайне удачными. Об этом говорит и сам ход кампании, и то, как жители видят эти кампании», — сказал эксперт.

В России 11 сентября 2022 года состоится единый день голосования. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Выборы пройдут и в Рязанской области.