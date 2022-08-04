Новые врио губернаторов наберут 65-68% голосов на осенних выборах в РФ, считает эксперт
Недавно назначенные врио губернаторов регионов, где осенью пройдут выборы, смогут набрать 65-68% голосов, полагает управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в свою очередь сказал, что считает, что исполняющие обязанности губернаторов преодолеют на выборах планку в 70%.
Назначение врио губернаторов в тех регионах, где скоро пройдут выборы, Алиев считает очень удачными, их работу — эффективной.
В России 11 сентября 2022 года состоится единый день голосования. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Выборы пройдут и в Рязанской области.