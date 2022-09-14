Среда, 14 сентября, 2022
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Новые терминалы записи  для удобства пациентов появились в городской поликлинике №7

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В рамках  информатизации и модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году в Детскую городскую поликлинику №7 установлено три новых инфомата.

Инфомат – это  аппаратно-программное устройство, которое обеспечивает простой доступ  населения к услуге записи на приём к врачу в режиме самообслуживания.  Управлять устройством можно с помощью интерактивного (сенсорного) экрана. Интерфейс терминала простой и удобный. На экране  предлагается  доступный  алгоритм работы, который выстроен  таким образом, чтобы пошагово провести пациента через всю процедуру записи.

В Городской детской поликлинике №7 два терминала записи  расположены в холле отделения для больного ребенка, один инфомат находится в холле здорового детства.   

Для  удобства пациентов есть несколько вариантов записи: через единый портал Госуслуги и через терминалы записи.  Рядом располагается стойка администратора, специалист поможет и проконсультирует, если с записью возникла сложности.

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