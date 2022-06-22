Новые проекты с РЖД позволят Рязанской области решить ряд транспортных проблем

В среду, 22 июня, врио губернатора Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Олегом Валинским и начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Участники обсудили проекты, которые помогут решить транспортные проблемы. По словам Малкова, «то серьезное направление работы, которое потребует много усилий от каждой из сторон».

Сейчас действует соглашение, заключённое правительством Рязанской области и ОАО «РЖД». В регионе железнодорожные пути используют 154 предприятия. Основные грузы — нефтепродукты, цемент, минеральные удобрения, строительные материалы.

Валерий Танаев отметил, что продуктивное сотрудничество будет продолжено.

Также сегодня Павел Малков встретился с коллективом эксплуатационного локомотивного депо Рязань. В первом квартале 2022 года работники предприятия стали лучшими в конкурсе профмастерства РЖД.

Павел Малков пожелал собравшимся дальнейших побед. Лучшие работники получили региональные награды.