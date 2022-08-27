Новые правила охоты в России: что необходимо знать стрелку

Страсть к охоте объединяет тысячи рязанцев. Но столь популярное хобби требует от человека не только меткости, хитрости и физической выносливости, но соблюдения многих требований, закреплённых на законодательном уровне. О правилах и важных нюансах, которые должны быть известны каждому охотнику, мы поговорим в этом небольшом обзоре

Сезон для стрелков

В России вот уже больше полутора лет действуют обновлённые правила охоты. Согласно документу, изменены разрешённые сроки охоты на отдельных животных. Так, на медведей теперь разрешено охотиться с 1 августа до 31 декабря (ранее сезон заканчивался 30 ноября), на лося, косулю, лань, пятнистого и благородного оленей — 1 октября-10 января (ранее — до 31 декабря), на селезней уток при использовании подсадных — 1 марта-16 июня (минимальная продолжительность сезона должна составлять 30 дней).

Охота на волка, лисицу, енотовидную собаку может проходить в любые сроки при наличии разрешения на добычу любого из этих животных, но при условии, что охотнику вписали в разрешение на добычу вышеперечисленные виды.

Законодатели отменили требование об обязательном использовании вышек при охоте в ночное время суток, а вместе с ним — требования к техническим характеристикам самих вышек. То есть охотники с ружьём могут оставаться ночью на земле.

Допрос с пристрастием

Охотник, взявший с собой в угодья оружие, обязан захватить и документы, разрешающие его хранение и ношение. При этом речь идёт не только об «огнестреле» — гладкоствольном, нарезном и комбинированном. Разрешение требуется также на пневматическое (с дульной энергией не более 25 Джоулей) и метательное стрелковое оружие (лук с силой дуги более 27 кгс и арбалет с силой дуги свыше 43 кгс). Разумеется, стоит иметь при себе охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путёвку (в случае охоты в закреплённых угодьях).

Разряжать оружие и предъявлять его для проверки вместе с полагающимися документами следует по требованию должностных лиц и производственных охотничьих инспекторов, уполномоченных на осуществление охотничьего надзора. Также нужно быть готовым к тому, что могут попросить показать продукцию охоты, вещи, включая снаряжение, и транспорт.

Введён запрет перевозить/перемещать охотничью добычу без сопроводительных документов, оформленных надлежащим образом. Это позволит избежать такой браконьерской уловки, когда одна команда занималась подстрелом животного, вторая — его ошкуриванием, разделкой и перевозкой. При встрече с инспекторами последние заявляли, что случайно нашли труп и не хотели, чтобы он «пропадал просто так».

Ружейный кодекс

Ужесточились требования к охотничьему оружию.

С января 2021 года установлен запрет на использование нарезного оружия для охоты на пернатую дичь, за исключением стрельбы патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм по рябчику, тетереву и глухарю в летне-осенне-зимний сезон. Не разрешается стрелять по птицам из гладкоствольного оружия дробью (картечью) крупнее 5 мм и пулями).

Нельзя использовать нарезное оружие калибром более 5,7 мм для добычи зайцев, дикого кролика, корсака, белки, горностая, диких кошек, енота-полоскуна, колонка, куниц, летяги, норок, солонгоя, харзы и хорей. Запрещено использовать нарезное оружие калибром более 8 мм для охоты на бобра, барсука, росомаху, рысь и сурка.

Запрещено стрелять дробью (картечью) по медведям и о копытным животным, за исключением использования дроби (картечи) диаметром не менее 5 мм для добычи косуль, дикого северного оленя и кабарги, а также дроби (картечи) диаметром менее 7,5 мм для добычи кабана.

Пневматическое охотничье оружие допускается использовать для добычи белки, летяги, рябчика, горлиц. Если к охотничьим ресурсам отнесены серая, чёрная и большеклювая вороны, то их также можно отстреливать из «пневматики».

Три допустимых цвета

Новыми правилами охоты устанавливаются дополнительные меры для обеспечения безопасности лиц во время пребывания в охотничьих угодьях. С 2021 года охотиться в тёмное время суток разрешено только в одежде повышенной видимости (среди допустимых цветов — красный, жёлтый, оранжевый), оснащённой светоотражающими элементами. Темным временем суток считается не только сама ночь, но и периоды за 60 минут до заката и после рассвета;

Одежда указанных цветов обязательна независимо от времени суток в условиях коллективной охоты на медведей, волков, шакалов, копытных животных;

Запрещено охотиться с неисправным оружием и стрелять по взлетающим птицам, которые находятся на высоте ниже 2,5 м, особенно в условиях плохой видимости, чтобы исключить риск попадания в людей.

При любительской охоте нельзя сидеть с расчехлённым и (или) заряженным оружием в движущемся транспорте, включая летательные аппараты, лодки, катера и наземную технику

Нельзя охотиться с неисправным оружием Его пристрелка проводится с соблюдением всех мер безопасности на специально оборудованных стрельбищах или площадках, либо в угодьях в сезон охоты (при наличии документов, позволяющих осуществлять охоту). Заряжать и разряжать оружие можно только направив его в землю или в вверх, отвернувшись в сторону от других людей.

Разряжать оружие нужно и в том случае, когда охотник выходит за пределы угодий, на территории которых имел право на добычу охотничьих ресурсов. Такая ситуация возможна, например, когда хозяин идёт за своей собакой, которая продолжает преследование зверя на «чужой земле» (за исключениями случаев осуществления добора раненого животного).

Не разрешается охотиться с использованием оружия на расстоянии менее 200 метров от ближайшего жилого дома. Запрещено стрелять по сидящей на проводах и столбах линий электропередач пернатой дичи по дорожным и межевым знакам, аншлагам, рекламным щитам и стендам, по иным информационным знакам и их опорам, по жилым и нежилым помещениям.

И ещё одно важнейшая норма, закреплённая новыми правилами охоты — нельзя открывать огонь по неясно видимой цели, ориентируясь только на звук, шорох или другой шум.