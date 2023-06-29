Новые гармони оркестра Рязанского хора впервые прозвучат 1 июля в Сасово

Рязанская филармония приобрела саратовские гармони для оркестра Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова. Об этом пишет издательство «Пресса» со ссылкой на пресс-службе учреждения.
Изготовил инструменты известный саратовский мастер Олег Аристархов. Работа велась вместе с главным дирижёром оркестра Александром Орешкиным. Новые гармони украсят многие инструментальные номера коллектива и хореографическую постановку «Шацкая».
Первыми услышат звучание новых инструментов зрители концерта 1 июля в Сасово. Рязанский хор выступит в рамках фестиваля им. А.П. Аверкина.