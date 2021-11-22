Новую программу для обучения в автошколах на категорию «В» разработали в РФ

Представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности» предложили новую программу обучения в автошколах на категорию «В». Об этом «Известиям» сообщили разработчики проекта в понедельник, 22 ноября.
В основу программы лег модульный принцип обучения, теоретические занятия разделили на тематические блоки: «Правила дорожного движения», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Культура вождения и этика водителей» и «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления».
По прохождению каждого модуля последует сдача экзамена. При несдаче гражданину выделят дополнительные часы, потом последует пересдача. За дополнительное обучение надо будет доплатить.
Председатель правления Союза автошкол Москвы и Союза автошкол России Александр Ачкасов сообщил, что его специалисты также предлагают ввести при обучении специальные тесты на «умение читать дорогу».
Он также обратил внимание, что программа обучения водителей в автошколах не обновлялась более 50 лет.
Проект новой образовательной программы для автошкол направят в Минпросвещения России 1 декабря.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «План категории В: стандарты для автошкол меняют впервые за 60 лет»