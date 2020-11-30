Выросло число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом. Это следует из сообщения оперативной группы правительства Рязанской области.

На 18.30 понедельника, 30 ноября, в больницах Рязани и области находятся 522 пациента с COVID-19, в том числе 6 детей. Днём ранее в больницах было 483 пациента, среди которых 5 детей.

Увеличилось и число больных в тяжёлом состоянии – на сегодня их 54 человека. 15 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. В воскресенье таких пациентов было 44 и 18 соответственно.

Состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 393 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заражённые лечатся дома. По мнению врачей, госпитализация им не требуется, так как эти люди переносят болезнь легче.